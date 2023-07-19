Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Налоги, взносы, пошлины

Дания расторгает договор об избежании двойного налогообложения с Россией

Дания уведомила РФ о денонсации договора об избежании двойного налогообложения. Он действовал с 1996 года.
26

Еще 14 февраля 2023 года Евросоюз обновил черный список, добавив туда Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы Острова и Россию. В Дании применяются специальные налоговые правила, связанные с юрисдикциями из черного списка. И поэтому правительство обязано его расторгнуть. Минфин РФ сообщил о получении ноты от Дании сегодня, 19 июня.

«Конвенция прекращает свое действие с 1 января 2024 года, а именно: в отношении налогов, взимаемых у источника,— по доходам, полученным 1 января или после 1 января 2024 года, а также в отношении других налогов на доходы и налогов на имущество — по налогам, взимаемым в любом налоговом году, начинающемся 1 января или после 1 января 2024 года»,— процитировал сообщение Минфина «Коммерсантъ».

Напомним, соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Данией действовало с 1996 года. Копенгаген обсуждал денонсацию конвенции с весны 2023 года. Ранее действие аналогичного соглашения приостановила Латвия.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип micha gladiator
    micha gladiator

    Как быстро внедрить корпоративное обучение бухгалтеров, контролировать процесс и следить за результатами

    Обучение бухгалтеров компаний стало простым и эффективным благодаря системе контроля за обучением в «Клерк.Премиум». Теперь вы можете легко назначать онлайн-курсы и вебинары своим сотрудникам прямо в их личном кабинете и контролировать процесс выполнения заданий.

    Как быстро внедрить корпоративное обучение бухгалтеров, контролировать процесс и следить за результатами
    2
    81
    Логотип LRurist
    LRurist
    44-ФЗ

    Исполнение госконтракта с незначительными отклонениями от техзадания. Примет ли заказчик такое исполнение?

    В статье об исполнении госконтракта с отклонениями. Может ли заказчик НЕ принять такое исполнение. Если да- то что делать?

    50
    Логотип Ilya_Nazarov
    Ilya_Nazarov
    Валютные операции

    Порядок зачисления средств на зарубежные счета. Разбор письма от ЦБ

    29 июня ЦБ РФ было выпущено неоднозначное Официальное Разъяснение ЦБ РФ №4-ОР от 29.06.2023 «О применении отдельных положений Указа №79, Указа №430». Напишу свою оценку и рекомендации.

    Порядок зачисления средств на зарубежные счета. Разбор письма от ЦБ
    42
    Логотип Ilya_Nazarov
    Ilya_Nazarov
    НДФЛ

    ФНС согласилась ЧАСТИЧНО зачесть иностранный налог у источника, уплаченного с купонов по облигациям за пределами РФ

    Физическое лицо получило доход в виде купонов (процентов) по иностранным облигациям от иностранного брокера в Испании. У источника выплаты был удержан налог в размере 19%, что было прямо указано в отчете брокера. Налоговый орган согласился зачесть только 5% уплаченного за пределами РФ налога и предъявил претензию к недоплаченным 8% НДФЛ.

    30
    Логотип Qugo
    Qugo
    Трудовые отношения

    Исполнитель уехал за границу: как продолжать сотрудничество и платить налоги

    Сотрудничество с исполнителем, который уехал и находится за границей, имеет свои нюансы. По большей части связаны они с особенностями уплаты НДФЛ и страховых взносов. Разберем, как продолжать сотрудничество и платить налоги за такого исполнителя.

    Исполнитель уехал за границу: как продолжать сотрудничество и платить налоги
    2
    177
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Социальные пособия

    Средний заработок для пособия по безработице: что изменилось в правилах исчисления. Часть 1

    Постановлением Правительства РФ от 24.06.2023 № 1026 утверждены новые правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы (службы). Новые правила действуют с 04.07.2023. Прежние правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.09.2021 № 1552, признаны утратившими силу (п. 3 постановления № 1026).

    Средний заработок для пособия по безработице: что изменилось в правилах исчисления. Часть 1
    40
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзор судебной практики

    ЦУМ сломался. Джинсы люксового бренда за 129 руб. О том, как волгоградец купил 19 предметов за 2 787 руб

    Прекрасна история случилась с жителем Волгограда, мужчина купил в столичном магазине люксовые вещи в 846 раз дешевле реальных цен. Джинсы, свитера и пиджаки обошлись покупателю от 19 до 129 рублей, причиной стал сбой на сайте ЦУМа.

    ЦУМ сломался. Джинсы люксового бренда за 129 руб. О том, как волгоградец купил 19 предметов за 2 787 руб
    12
    371
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Как купить и зарегистрировать автомобиль в Сербии. Пошаговый алгоритм

    Покупка и регистрация автомобиля в Сербии для иностранного гражданина требует выполнения определенных шагов и предоставления соответствующих документов.

    Как купить и зарегистрировать автомобиль в Сербии. Пошаговый алгоритм
    22
    Читать еще