Дания расторгает договор об избежании двойного налогообложения с Россией

Дания уведомила РФ о денонсации договора об избежании двойного налогообложения. Он действовал с 1996 года.

Еще 14 февраля 2023 года Евросоюз обновил черный список, добавив туда Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы Острова и Россию. В Дании применяются специальные налоговые правила, связанные с юрисдикциями из черного списка. И поэтому правительство обязано его расторгнуть. Минфин РФ сообщил о получении ноты от Дании сегодня, 19 июня.

«Конвенция прекращает свое действие с 1 января 2024 года, а именно: в отношении налогов, взимаемых у источника,— по доходам, полученным 1 января или после 1 января 2024 года, а также в отношении других налогов на доходы и налогов на имущество — по налогам, взимаемым в любом налоговом году, начинающемся 1 января или после 1 января 2024 года»,— процитировал сообщение Минфина «Коммерсантъ».

Напомним, соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Данией действовало с 1996 года. Копенгаген обсуждал денонсацию конвенции с весны 2023 года. Ранее действие аналогичного соглашения приостановила Латвия.