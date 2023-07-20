47% россиян хотели бы инвестировать больше 10 тысяч рублей в месяц

Большинство розничных инвесторов вкладываются в акции, чтобы получить с фондового рынка дополнительный доход, накопить на крупную покупку и сохранить средства от инфляции.

Около половины опрошенных (47%) готовы инвестировать больше 10 тыс. рублей каждый месяц. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие» и ВТБ «Мои Инвестиции».

18% могли бы вносить на инвестиционный счет по 10-20 тыс. рублей ежемесячно, 7% — по 21-30 тыс. рублей, 5% готовы инвестировать от 31 до 40 тыс. рублей.

У каждого десятого участника опроса есть возможность ежемесячно пополнять инвестиционный портфель на сумму от 50 тыс. рублей.

Если каждый второй из 26 млн инвесторов, открывших счет на Мосбирже, будет вносить более 10 тысяч рублей в месяц, чистый приток капитала на рынок превысит 1,5 трлн рублей в год. Это порядка 1/4 общего объема активов на брокерских счетах физлиц на данный момент, — сказал руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Андрей Яцков.

От инвестиций 46% ждут дополнительного дохода, 26% хотели бы с помощью инвестиционного счета накопить на крупную покупку, 11% собираются накопить себе на пенсию и сберечь капитал от инфляции.

Большинство розничных инвесторов выбирают вкладываться в акции (46%), в драгоценные металлы и валюту (26%), в облигации (10%) и в паевые фонды (7%).

Больше 40% клиентов брокера ВТБ не готовы каждый день следить за динамикой фондового рынка. 9% могут потратить на мониторинг 5-10 минут в день, 16% - от 11 до 30 минут, 20% — не больше часа.

В основном для оперативного наблюдения за рынком инвесторы обращаются к роботу-советнику, который сам анализирует рынок и подбирает нужные активы, исходя из профиля клиента. Подобную работу выполняют инвестиционные консультанты.