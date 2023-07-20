Компании оштрафуют до 500 тысяч рублей за «неоказание содействия» военкоматам

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в КоАП, по которым повысят штрафы за неоповещение или неявку в военкоматы. Об этом пишут «РИА Новости».
За неявку в военкомат без уважительной причины будет грозить штраф от 40 до 50 тыс. рублей. Раньше могли взыскать до 3 тыс. рублей.
Штраф от 10 до 20 тыс. рублей могут выписать тем, кто не сообщает в военкомат сведения об изменении своего положения: о месте работы или учебы, о браке, о переезде.
За уклонение от медицинского обследования вместо 3 тыс. рубелей будут штрафовать до 25 тыс. рублей. Такие же тарифы предусмотрены за порчу или утрату документов воинского учета.
В КоАП предложили добавить ст. 19.38 «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». По ней юридических лиц могут оштрафовать до 500 тыс. рублей, а должностных лиц – до 80 тыс. рублей.
Если при приеме сотрудника на работу или его увольнении не передать сведения в военкомат, то должностным лицам будет грозить штраф до 50 тыс. рублей.
До 400 тыс. рублей выросли штрафы за «непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет».
Комментарии12
мы теперь должны за ручку вести их военкоматы? С каких пор организации теперь ещё и няньки?
Светлана
Ну государство последовательно и упорно перекладывает на нас свою работу, называя это цифровизацией и благом
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
вроде про это уже было (??)
Ольга Буряк:: "мы теперь должны за ручку вести их военкоматы?"
ФНС же рассылает (во всяком случае нам пришел на общую почту) задолженности сотрудников (физиков) с текстом о разъяснительной работе. И эти подтянулись
То что ФНС рассылает про сотрудников не обязательно к исполнению и штрафов за это нет. А в данном законе "поддержка" населением СВО налицо: явка в военкомат только под угрозой штрафа или тюрьмы. Содействие военкоматам под угрозой разорения бизнеса. Зато из каждого утюга - народ поддерживает, ура!!! И штраф. За поддержку!!
штрафодобывающая отрасль растет и процветает
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
надо читать сами поправки, а если посмотреть ссылку, то бешенные штрафы "при объявлении мобилизации". Было бы странно, если происходит всеобщая мобилизация, а жители разбегаются в разные стороны. Свою страну надо защищатьи не важно при какой власти
ВикторияГлавный бухгалтер
Иногда свою страну надо защищать от власти
То что свою страну надо защищать - это бесспорно. Но сначала надо разобраться:
1. Кто враг?
2. От кого её надо защищать (зависит от ответа на вопрос № 1)
Кричать ура и бить в барабаны - это не значит страну защищать.
Нет
Она объявлена.
Полагаю, что в случае введения всего этого "счастья", немало людей посетит мысль: "А зря они эти 200 км не прошли..."
Думается мне, с такой Госдумой никакие враги больше не нужны...