Компании оштрафуют до 500 тысяч рублей за «неоказание содействия» военкоматам

За неявку в военкоматы вместо 3 тысяч рублей будут штрафовать до 50 тысяч рублей. Работодатели должны содействовать комиссариатам в мобилизационной работе. Иначе придется заплатить штраф.

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в КоАП, по которым повысят штрафы за неоповещение или неявку в военкоматы. Об этом пишут «РИА Новости».

За неявку в военкомат без уважительной причины будет грозить штраф от 40 до 50 тыс. рублей. Раньше могли взыскать до 3 тыс. рублей.

Штраф от 10 до 20 тыс. рублей могут выписать тем, кто не сообщает в военкомат сведения об изменении своего положения: о месте работы или учебы, о браке, о переезде.

За уклонение от медицинского обследования вместо 3 тыс. рубелей будут штрафовать до 25 тыс. рублей. Такие же тарифы предусмотрены за порчу или утрату документов воинского учета.

В КоАП предложили добавить ст. 19.38 «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». По ней юридических лиц могут оштрафовать до 500 тыс. рублей, а должностных лиц – до 80 тыс. рублей.

Если при приеме сотрудника на работу или его увольнении не передать сведения в военкомат, то должностным лицам будет грозить штраф до 50 тыс. рублей.

До 400 тыс. рублей выросли штрафы за «непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет».