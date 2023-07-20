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КоАП РФ

Компании оштрафуют до 500 тысяч рублей за «неоказание содействия» военкоматам

За неявку в военкоматы вместо 3 тысяч рублей будут штрафовать до 50 тысяч рублей. Работодатели должны содействовать комиссариатам в мобилизационной работе. Иначе придется заплатить штраф.
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Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в КоАП, по которым повысят штрафы за неоповещение или неявку в военкоматы. Об этом пишут «РИА Новости».

За неявку в военкомат без уважительной причины будет грозить штраф от 40 до 50 тыс. рублей. Раньше могли взыскать до 3 тыс. рублей.

Штраф от 10 до 20 тыс. рублей могут выписать тем, кто не сообщает в военкомат сведения об изменении своего положения: о месте работы или учебы, о браке, о переезде.

За уклонение от медицинского обследования вместо 3 тыс. рубелей будут штрафовать до 25 тыс. рублей. Такие же тарифы предусмотрены за порчу или утрату документов воинского учета.

В КоАП предложили добавить ст. 19.38 «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». По ней юридических лиц могут оштрафовать до 500 тыс. рублей, а должностных лиц – до 80 тыс. рублей.

Если при приеме сотрудника на работу или его увольнении не передать сведения в военкомат, то должностным лицам будет грозить штраф до 50 тыс. рублей.

До 400 тыс. рублей выросли штрафы за «непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет».

Комментарии

12
  • Логотип Ольга Буряк
    Ольга Буряк 1 час назад

    В КоАП предложили добавить ст. 19.38 «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». По ней юридических лиц могут оштрафовать до 500 тыс. рублей, а должностных лиц – до 80 тыс. рублей.

    мы теперь должны за ручку вести их военкоматы? С каких пор организации теперь ещё и няньки?

    • Логотип BuhKoza
      BuhKoza 54 минуты назад

      Светлана

      Ну государство последовательно и упорно перекладывает на нас свою работу, называя это цифровизацией и благом

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    вроде про это уже было (??) 

    Ольга Буряк:: "мы теперь должны за ручку вести их военкоматы?"

    ФНС же рассылает (во всяком случае нам пришел на общую почту) задолженности сотрудников (физиков) с текстом о разъяснительной работе. И эти подтянулись

    • Логотип yng
      yng 59 минут назад

      То что ФНС рассылает про сотрудников не обязательно к исполнению и штрафов за это нет. А в данном законе "поддержка" населением СВО налицо: явка в военкомат только под угрозой штрафа или тюрьмы. Содействие военкоматам под угрозой разорения бизнеса. Зато из каждого утюга - народ поддерживает, ура!!! И штраф. За поддержку!!

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 1 час назад

    штрафодобывающая отрасль растет и процветает

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 49 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    надо читать сами поправки, а если посмотреть ссылку, то бешенные штрафы "при объявлении мобилизации". Было бы странно, если происходит всеобщая мобилизация, а жители разбегаются в разные стороны. Свою страну надо защищатьи не важно при какой власти

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 7 минут назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Иногда свою страну надо защищать от власти

    • Логотип yng
      yng 2 минуты назад

      То что свою страну надо защищать - это бесспорно. Но сначала надо разобраться:

      1. Кто враг?

      2. От кого её надо защищать (зависит от ответа на вопрос № 1)

      Кричать ура и бить в барабаны - это не значит страну защищать.

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 59 секунд назад

      Нет

      бешенные штрафы "при объявлении мобилизации".

      Она объявлена.

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 35 минут назад

    Полагаю, что в случае введения всего этого "счастья", немало людей посетит мысль: "А зря они эти 200 км не прошли..."

    Думается мне, с такой Госдумой никакие враги больше не нужны...

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