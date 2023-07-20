За полгода продажи сидра выросли на 25,4%

С января по июнь 2023 года продажи сидра увеличились на 25,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Ассоциацию производителей пива, солода и напитков.
В натуральном выражении продажи практически не изменились, они выросли только на 1,4% по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Стоит отметить, что по категории сидра недобросовестными производителями нанесен существенный репутационный удар. Все это может негативно повлиять на итоговые годовые результаты, — сказано в сообщении Ассоциации.
Больше всего выросли продажи энергетических напитков, — на 39,7% в натуральном выражении.
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Император Человечества
мистр сидр хайпанул