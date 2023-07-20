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За полгода продажи сидра выросли на 25,4%

На годовые показатели может повлиять репутационный удар, который нанесли недобросовестные производители сидра.
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С января по июнь 2023 года продажи сидра увеличились на 25,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Ассоциацию производителей пива, солода и напитков.

В натуральном выражении продажи практически не изменились, они выросли только на 1,4% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Стоит отметить, что по категории сидра недобросовестными производителями нанесен существенный репутационный удар. Все это может негативно повлиять на итоговые годовые результаты, — сказано в сообщении Ассоциации.

Больше всего выросли продажи энергетических напитков, — на 39,7% в натуральном выражении.

Комментарии

1
  • Логотип sanyok.
    sanyok.
    Сотрудник
    1 час назад

    Император Человечества

    мистр сидр хайпанул

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