За полгода ФАС нашла больше 15 тысяч нарушений в госзакупках

ФАС приняла на 45% больше жалоб на нарушения при проведении госзакупок.

В первом полугодии 2023 года Федеральная антимонопольная служба выявила 15 815 нарушений в сфере госзакупок. Об этом сказано на сайте ФАС.

Большинство жалоб были связаны с нарушением требований о размещении информации в ЕИС, а также с установлением ненадлежащих обязательств к участникам закупок.

За 6 месяцев 2023 года сотрудники ФАС рассмотрели на 45% больше жалоб (23 655 обращений), тогда как в 2022 году их было 16 307.

Это связано в том числе с ростом числа размещенных закупок, а также значительным сокращением числа возвращенных жалоб (4 209 жалобы в 2022 году против 2 346 жалоб в 2023), — говорится в сообщении.

Наиболее частые нарушения – объединение в один лот различных позиций, допуск к закупкам участников без нужного опыта, а также отказ в торгах по основаниям, не предусмотренным постановлением правительства «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд...».