93% покупателей выбирают товар по отзывам из интернета

Пользователи уверены, что в интернете публикуют отзывы, которые ничем не хуже рекомендаций родных и друзей.

46% покупателей уверены, что отзывы в интернете заслуживают такого же доверия, как и советы друзей или родственников. Об этом сказано в исследовании портала inclient.ru.

Покупают товары после прочтения отзывов 93% пользователей.

Чаще всего компании публикуют отзывы клиентов на собственном сайте, однако сейчас потребители все больше доверяют другим ресурсам. Ведь кто будет ругать себя на своем собственном сайте?

Причем это касается не только обычных покупок, руководитель или бухгалтер перед тем, как решить какой сервис ЭДО выбрать, в какой аутсорсинг или юридическую компанию обратиться, сначала поинтересуются отзывами о потенциальном партнере.

Для таких организаций «Клерк» создал собственный рейтинг. Он честный - никакие отзывы не удаляются. Наоборот, компании охотно вступают в переписку с пользователями. Так повышается лояльность клиентов, а качество услуг растет с каждым замечанием и предложением.

Выбирайте сотрудничество только с надежными партнерами!