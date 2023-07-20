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Маркировка товаров

Отечественные товары промаркируют специальными QR-кодами

QR-код поможет найти запись о продукции в Государственной информационной системе. Так отечественные производители смогут быстрее получать господдержку.
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На продукции отечественного происхождения будут наносить «логотип российского товара» в форме QR-кода. Об этом пишет «RG.RU».

Правительственная комиссия рассматривает законопроект о том, кого можно считать отечественным производителем и что именно будет российской продукцией.

Эти определения нужны бизнесу, чтобы получать государственную поддержку, приоритет в закупках и участвовать в инвестиционных проектах.

Создание основы для обеспечения спроса на отечественную продукцию позволит сформировать долгосрочные программы научно-технического развития для повышения конкурентоспособности производимой продукции, — сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Товары отечественного происхождения предлагают маркировать QR-кодом.

Если по нему перейти, то откроется запись о продукте в Государственной информационной системе промышленности.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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