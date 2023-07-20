❗ Обновят правила подтверждения кода ОКВЭД для тарифа взносов на травматизм

Проект опубликован на федеральном портале. Он основан на порядке, утвержденном приказом МЗСР от 31.01.2006 № 55.
Если сдать документы (заявление + справка) до 15 апреля, то СФР пришлет уведомление на тариф по указанному вами ОКВЭД.
Если сдать документы после 15 апреля, то СФР вышлет уведомление на максимальный тариф из тех, что заявлены в ЕГРЮЛ.
Напомним, ранее планировалось, что с 2024 года не надо будет сдавать в новый Соцфонд документы на подтверждение основного вида деятельности. СФР сам проверит, правильные ли коды ОКВЭД значатся в ЕГРЮЛ и правильная ли доля по ним.
При этом изначально до 15 апреля 2024 года бизнесу надо будет сообщить в ИФНС сведения о процентной доле видов экономической деятельности, а потом сообщать об изменении доли более чем на 20 процентных пунктов. Это был проект Минэкономразвития и на него получено положительное заключение о об оценке регулирующего воздействия.
Комментарии