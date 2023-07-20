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Взносы на травматизм

❗ Обновят правила подтверждения кода ОКВЭД для тарифа взносов на травматизм

Ранее была информация, что в 2023 году (до 15.04.2023) бизнес последний раз будет подтверждать основной вид деятельности в СФР. Потом введут новую систему. Но СФР уже разработал правила подтверждения (административный регламент), который основан на старых нормах.
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Проект опубликован на федеральном портале. Он основан на порядке, утвержденном приказом МЗСР от 31.01.2006 № 55.

Если сдать документы (заявление + справка) до 15 апреля, то СФР пришлет уведомление на тариф по указанному вами ОКВЭД.

Если сдать документы после 15 апреля, то СФР вышлет уведомление на максимальный тариф из тех, что заявлены в ЕГРЮЛ.

Напомним, ранее планировалось, что с 2024 года не надо будет сдавать в новый Соцфонд документы на подтверждение основного вида деятельности. СФР сам проверит, правильные ли коды ОКВЭД значатся в ЕГРЮЛ и правильная ли доля по ним.

При этом изначально до 15 апреля 2024 года бизнесу надо будет сообщить в ИФНС сведения о процентной доле видов экономической деятельности, а потом сообщать об изменении доли более чем на 20 процентных пунктов. Это был проект Минэкономразвития и на него получено положительное заключение о об оценке регулирующего воздействия.

Комментарии

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