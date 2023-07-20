❗ Обновят правила подтверждения кода ОКВЭД для тарифа взносов на травматизм

Ранее была информация, что в 2023 году (до 15.04.2023) бизнес последний раз будет подтверждать основной вид деятельности в СФР. Потом введут новую систему. Но СФР уже разработал правила подтверждения (административный регламент), который основан на старых нормах.

Проект опубликован на федеральном портале. Он основан на порядке, утвержденном приказом МЗСР от 31.01.2006 № 55.

Если сдать документы (заявление + справка) до 15 апреля, то СФР пришлет уведомление на тариф по указанному вами ОКВЭД. Если сдать документы после 15 апреля, то СФР вышлет уведомление на максимальный тариф из тех, что заявлены в ЕГРЮЛ.

Напомним, ранее планировалось, что с 2024 года не надо будет сдавать в новый Соцфонд документы на подтверждение основного вида деятельности. СФР сам проверит, правильные ли коды ОКВЭД значатся в ЕГРЮЛ и правильная ли доля по ним.

При этом изначально до 15 апреля 2024 года бизнесу надо будет сообщить в ИФНС сведения о процентной доле видов экономической деятельности, а потом сообщать об изменении доли более чем на 20 процентных пунктов. Это был проект Минэкономразвития и на него получено положительное заключение о об оценке регулирующего воздействия.