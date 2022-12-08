Коды ОКВЭД

СФР будет проверять соответствие деятельности компании кодам ОКВЭД в ЕГРЮЛ

С 2024 года не надо будет сдавать в новый Соцфонд документы на подтверждение основного вида деятельности. СФР сам проверить, правильные ли коды ОКВЭД значатся в ЕГРЮЛ и правильная ли доля по ним.

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СФР имеет право проводить камеральные и выездные проверки. В ходе этих проверок, в том числе, будут выяснять, все ли верно в ЕГРЮЛ и ЕГРИП по части кодов ОКВЭД.

С сентября 2023 года заработает новая система по фиксации видов деятельности, которую реально ведут компании и ИП. В ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут не только коды ОКВЭД, но и процентная доля по ним.

Изначально сведения внесут сами налогоплательщики. Потом за ними будет бдить СФР.

Если выяснится, что проценты по кодам неправильные, СФР сообщит об этом в ИФНС в течение 3 рабочих дней, а также оповестит компанию или ИП. Получив такую информацию от СФР, бизнес должен в течение месяца внести изменения в ЕГРЮЛ в части видов деятельности.

При этом СФР назначит тариф взносов по той деятельности, которую инспекторы признают фактической, а не по той, которая заявлена в ЕГРЮЛ, но фактически не является основной.

Как определять процентную долю, пока не понятно. Правила должно утвердить правительство.

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Коды ОКВЭД

СФР будет проверять соответствие деятельности компании кодам ОКВЭД в ЕГРЮЛ

С 2024 года не надо будет сдавать в новый Соцфонд документы на подтверждение основного вида деятельности. СФР сам проверить, правильные ли коды ОКВЭД значатся в ЕГРЮЛ и правильная ли доля по ним.

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