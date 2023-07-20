🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Рейтинг брокеров 2023. Где лучше открыть инвестиционный счет

Еще лет десять назад в России инвестировал только каждый сотый житель. Сейчас это практически каждый десятый, а если смотреть на самый активный возраст в плане заработков и трат — то почти каждый второй. То есть, от первоначальной цифры в процентном соотношении жители России ушли сильно вперед, это положительный знак — граждане активнее включаются в экономические процессы через брокеров.