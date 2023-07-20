При утрате права на УСН надо начислить НДС с начала квартала

Вопрос разбирают в разделе «Клерк.Консультации».
Эксперт подсказывает, что декларацию по УСН надо сдать не позднее 25 июля.
У компании была реализация в апреле, и она прошла без НДС. На нее надо начислить НДС («сверху»).
При утрате права на УСН в течение квартала нужно выставить счета-фактуры по операциям, которые произошли с начала квартала до момента утраты. Выставлять оформленные счета-фактуры покупателям в этом случае не нужно, если НДС к оплате по операциям вы дополнительно не предъявляли.
Разъяснение на этот счет есть в письме Минфина от 08.11.2021 № 03-07-09/89781.
То есть, нужно выставить счета-фактуры в одном экземпляре и включить их в книгу продаж.
Но если компания может скорректировать договоры (по согласию с контрагентом), изменив там цену на «включая НДС», то тогда счет-фактура уже делается в двух экземплярах.
Расчет НДС тоже зависит от того, получится ли изменить договоры или нет.
Если нет, то НДС надо начислять на сумму договора. Например, договор на 1 000 рублей, значит НДС 1 000 х 20% = 200 руб.
Если получится изменить договор и включить НДС в стоимость, то будет 1 000 рублей, включая НДС 166,67 руб.
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