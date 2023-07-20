При утрате права на УСН надо начислить НДС с начала квартала

Компания в 2023 году применяла УСН, но в июне в состав учредителей вошло другое ООО с долей 30% и право на УСН было утрачено задним числом – с 1 апреля. В этом случае надо начислить НДС и сдать декларацию по УСН.

Вопрос разбирают в разделе «Клерк.Консультации».

Эксперт подсказывает, что декларацию по УСН надо сдать не позднее 25 июля.

У компании была реализация в апреле, и она прошла без НДС. На нее надо начислить НДС («сверху»).

При утрате права на УСН в течение квартала нужно выставить счета-фактуры по операциям, которые произошли с начала квартала до момента утраты. Выставлять оформленные счета-фактуры покупателям в этом случае не нужно, если НДС к оплате по операциям вы дополнительно не предъявляли.

Разъяснение на этот счет есть в письме Минфина от 08.11.2021 № 03-07-09/89781.

То есть, нужно выставить счета-фактуры в одном экземпляре и включить их в книгу продаж.

Но если компания может скорректировать договоры (по согласию с контрагентом), изменив там цену на «включая НДС», то тогда счет-фактура уже делается в двух экземплярах.

Расчет НДС тоже зависит от того, получится ли изменить договоры или нет.

Если нет, то НДС надо начислять на сумму договора. Например, договор на 1 000 рублей, значит НДС 1 000 х 20% = 200 руб.

Если получится изменить договор и включить НДС в стоимость, то будет 1 000 рублей, включая НДС 166,67 руб.