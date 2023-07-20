ИП-айтишникам хотят дать право на аккредитацию

Депутат от партии «Новые люди» Александр Демин внес в Госдуму законопроект с поправкой в статью 284 НК РФ, которая регламентирует ставки налога на прибыль организаций.
Автор проекта хочет изменить один абзац.
Смотрите в нашей таблице, как планируют изменить норму.
Абзац второй пункта 1.15 ст. 284 НК РФ – как сейчас
Абзац второй пункта 1.15 ст. 284 НК РФ – как хотят исправить
Порядок госаккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, устанавливается Правительством РФ по согласованию с высшим исполнительным органом власти субъекта РФ, осуществляющего функции столицы РФ.
Порядок госаккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, устанавливается Правительством РФ по согласованию с высшим исполнительным органом власти субъекта РФ, осуществляющего функции столицы РФ.
В целях настоящего абзаца к российским организациям, осуществляющим деятельность в области информационных технологий, приравниваются ИП, осуществляющие деятельность в области информационных технологий.
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