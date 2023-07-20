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IT-компании

ИП-айтишникам хотят дать право на аккредитацию

Сейчас есть аккредитация IT-компаний и налоговые льготы для аккредитованного бизнеса. Но предпринимателей это не касается. У них нет ли аккредитации, ни льгот. Это хотят исправить.
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Депутат от партии «Новые люди» Александр Демин внес в Госдуму законопроект с поправкой в статью 284 НК РФ, которая регламентирует ставки налога на прибыль организаций.

Автор проекта хочет изменить один абзац.

Смотрите в нашей таблице, как планируют изменить норму.

Абзац второй пункта 1.15 ст. 284 НК РФ – как сейчас

Абзац второй пункта 1.15 ст. 284 НК РФ – как хотят исправить

Порядок госаккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, устанавливается Правительством РФ по согласованию с высшим исполнительным органом власти субъекта РФ, осуществляющего функции столицы РФ.

Порядок госаккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, устанавливается Правительством РФ по согласованию с высшим исполнительным органом власти субъекта РФ, осуществляющего функции столицы РФ.

В целях настоящего абзаца к российским организациям, осуществляющим деятельность в области информационных технологий, приравниваются ИП, осуществляющие деятельность в области информационных технологий.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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