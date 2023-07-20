🔥 Подтверждение кодов ОКВЭД в СФР отменят

В 2024 году придется последний раз сдать подтверждение кодов ОКВЭД для тарифа взносов на травматизм.

В Госдуму внесен правительственный законопроект с поправками в законы о соцстраховании № 125-ФЗ и госрегистрации бизнеса № 129-ФЗ.

В ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут не просто коды ОКВЭД, но и процентная доля по ним. Ее надо будет определять по правилам, установленным Правительством.

Юрлица и ИП раз в год (до 15 апреля) должны проверять долю по своим кодам ОКВЭД. Если она изменилась более чем на 20%, надо сдавать в регистрирующую инспекцию сведения о новой разбивке по кодам.

Следить за тем, как бизнес определяет долю, будет СФР.

Изначально все компании и ИП должны до 15 апреля 2025 года внести сведения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП с процентами от доходов по видам деятельности (кодам ОКВЭД).

Новые правила заработают с 1 сентября 2024 года.

Кстати, сначала планировалось, что норма заработает с 1 сентября 2023 года.

Но в итоге срок вступления поправок в силу сдвинули на год.

Так что до 15.04.2024 вновь придется подтверждать код ОКВЭД. СФР уже разместил проект своего административного регламента по приему таких сведений.