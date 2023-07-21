Автоматизация финансов поможет уменьшить зависимость от IT-отделов

Одной из главных проблем финансовых руководителей стала зависимость их отделов от IT. По мнению экспертов с этой проблемой поможет справится автоматизация финансов.

Поставщик зарубежного ПО для финансистов Insightsoftware и аналитическая организация Hanover Research провели исследование, чтобы узнать, с какими проблемами сталкиваются финдиректора, сообщает bloomberg.com.

Опрос показал, что 80% финансовых директоров согласны с тем, что их команды чрезмерно зависят от их IT-отделов. 45% опрошенных согласились с тезисом полностью, 35% — частично. Финдиректора считают взаимодействие с IT-отделом чрезмерным. Руководители вынуждены перекладывать на специалистов из другого отдела большое количество работы и ждать, когда там обработают данные или проведут специальный анализ.

Чтобы свести зависимость к минимуму, финансовые отделы должны устранить причины — большинство проблем, по мнению экспертов, можно решить с помощью автоматизации финансов.

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