В Telegram теперь можно записывать сторис

Вечером 20 июля 2023 года у мессенджера Telegram вышло обновление для приложений на iOS и Android. Пользователи смогут записывать и просматривать короткие сторис. Об этом пишет портал VC.RU.
Пока что сторис могут публиковать только владельцы подписки Premium, а остальные — просматривать их публикации. С августа 2023 года функция будет бесплатной для всех.
Чтобы опубликовать историю, нужно нажать на значок в верхней панели приложения. Он расположен рядом с кнопкой «Написать сообщение».
У сторис можно настроить параметры конфиденциальности. Например, выбрать, кто может просматривать контент, разрешить сделать скриншот истории или нет. А также установить время, в течение которого материалы будут видны другим пользователям.
Комментарии8
Борис МальцевКлерк
Срочно всем бухгалтерам! )
а что такого прекрасного к Телеграмм? не переношу его дико :)
Ирина
Между ВК и Телеграм выберу именно Телеграм. Он мне ничего не рекомендует с такой же настойчивостью как ВК.
по сути такая же барахолка как и вк.
но это мое личное мнение
ВикторияГлавный бухгалтер
Создается впечатление, что Вам просто не нравится Ваш информационный пузырь, раз везде одна и таже барахолка, а это не так
боюсь даже спрашивать какой смысл Вы в это вложили
ВикторияГлавный бухгалтер
То же, что и в остальных СМИ. Прекрасно наличие разной информации
да. но. и разная и во многом одинаковая одновременно.
и поэтому просто предпочитаю ограничение количества утюгов.
или хотя бы из периодическую смену