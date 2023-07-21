В Telegram теперь можно записывать сторис

Пока что записать сторис могут пользователи с подпиской Premium. Для остальных функция будет доступна с августа.

Вечером 20 июля 2023 года у мессенджера Telegram вышло обновление для приложений на iOS и Android. Пользователи смогут записывать и просматривать короткие сторис. Об этом пишет портал VC.RU.

Пока что сторис могут публиковать только владельцы подписки Premium, а остальные — просматривать их публикации. С августа 2023 года функция будет бесплатной для всех.

Чтобы опубликовать историю, нужно нажать на значок в верхней панели приложения. Он расположен рядом с кнопкой «Написать сообщение».

У сторис можно настроить параметры конфиденциальности. Например, выбрать, кто может просматривать контент, разрешить сделать скриншот истории или нет. А также установить время, в течение которого материалы будут видны другим пользователям.