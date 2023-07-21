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Пользователи интернета

В Telegram теперь можно записывать сторис

Пока что записать сторис могут пользователи с подпиской Premium. Для остальных функция будет доступна с августа.
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Вечером 20 июля 2023 года у мессенджера Telegram вышло обновление для приложений на iOS и Android. Пользователи смогут записывать и просматривать короткие сторис. Об этом пишет портал VC.RU.

Пока что сторис могут публиковать только владельцы подписки Premium, а остальные — просматривать их публикации. С августа 2023 года функция будет бесплатной для всех.

Чтобы опубликовать историю, нужно нажать на значок в верхней панели приложения. Он расположен рядом с кнопкой «Написать сообщение».

У сторис можно настроить параметры конфиденциальности. Например, выбрать, кто может просматривать контент, разрешить сделать скриншот истории или нет. А также установить время, в течение которого материалы будут видны другим пользователям.

Комментарии

8
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Срочно всем бухгалтерам! ) 

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    а что такого прекрасного к Телеграмм? не переношу его дико :)

    • Логотип IriEro
      IriEro 1 час назад

      Ирина

      Между ВК и Телеграм выберу именно Телеграм. Он мне ничего не рекомендует с такой же настойчивостью как ВК.

      • Логотип Мирам
        Мирам 1 час назад

        по сути такая же барахолка как и вк.

        но это мое личное мнение

        • Логотип VikaV2193
          VikaV2193 59 минут назад

          ВикторияГлавный бухгалтер

          по сути такая же барахолка как и вк.

          Создается впечатление, что Вам просто не нравится Ваш информационный пузырь, раз везде одна и таже барахолка, а это не так

          • Логотип Мирам
            Мирам 56 минут назад

            Ваш информационный пузырь

            боюсь даже спрашивать какой смысл Вы в это вложили

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 1 час назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      То же, что и в остальных СМИ. Прекрасно наличие разной информации

      • Логотип Мирам
        Мирам 54 минуты назад

        Прекрасно наличие разной информации

        да. но. и разная и во многом одинаковая одновременно.

        и поэтому просто предпочитаю ограничение количества утюгов.

        или хотя бы из периодическую смену

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