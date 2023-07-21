Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

IT-компании

С 24 июля начинается прием заявок на отсрочку от службы для IT-специалистов

Сотрудники IT-компаний призывного возраста с 24 июля по 8 августа могут подать заявление, чтобы получить отсрочку от срочной военной службы.
22

Минцифры начнут принимать заявку на получение отсрочки для сотрудников из сферы IT с 24 июля по 8 августа 2023 года. Об этом пишет «RG.RU».

Заявка на отсрочку от осеннего призыва подается на портале Госуслуг.

После того, как сотрудник подал заявление, информация о его статусе будет доступна работодателю в личном кабинете на портале.

Если у IT-специалиста нет личного кабинета на Госуслугах, то заявление может подать его работодатель. Организации готовят списки самостоятельно.

Компаниям нужно проверить данные сотрудников и отправить информацию в Минцифры до 11 августа 2023 года.

До 31 августа Минцифры передадут сведения в Минобороны, а с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия примет решение об отсрочке.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Волынец Гульнара
    Волынец Гульнара
    Маркировка товаров

    Продавцам установят перечень случаев, когда розничная продажа маркированных товаров будет запрещена

    Планируется определить случаи, при которых продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке, запрещена.

    Продавцам установят перечень случаев, когда розничная продажа маркированных товаров будет запрещена
    23
    Логотип ElenaBoykova
    ElenaBoykova
    Оптимизация налогообложения

    УНС: 5 способов снижения налогов для упрощенцев

    Сегодня речь пойдет о том, как снизить налоги на упрощённой системе налогообложения легально. Нелегальных способов очень много, но, используя «полезные советы экспертов», бизнес сталкивается с множеством проблем. Чтобы этого избежать, и не вызывать вопросов со стороны налоговой, нужно применять только законные методы снижения налоговой нагрузки.

    УНС: 5 способов снижения налогов для упрощенцев
    79
    Логотип ToT
    ToT

    Новый тариф: Абонемент к вебинарам и онлайн-курсам на 1 месяц за 999 рублей

    Обращая внимание на растущий интерес к нашим образовательным продуктам, сегодня запустили месячный абонемент к вебинарам и онлайн-курсам, подготовленным нашими экспертами.

    Новый тариф: Абонемент к вебинарам и онлайн-курсам на 1 месяц за 999 рублей
    43
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Права потребителей

    Защита прав потребителей. Интернет-компании обяжут уведомлять граждан о наличии цифровых подписок и списании средств за них

    Сервисы обяжут уведомлять о каждом списании денег за подписку. Новый законопроект.

    29
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Коллектив с душком. Как сказать сотруднику, что от него воняет. Пятничный демотиватор

    Я искренне не понимаю, откуда в XXI веке в офисах берутся люди, которые пахнут так, словно душа, мыла и дезодоранта еще не изобрели. Конечно, сообщить коллеге о том, что от него пованивает — дело крайне деликатное и непростое, но бороться с душком как-то надо. Давайте искать ответ, как победить офисных вонючек вместе. Подключайтесь!

    Коллектив с душком. Как сказать сотруднику, что от него воняет. Пятничный демотиватор
    20
    265
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    ГК РФ

    Килограммы против штук: как ошибка в цене договора привела к недействительности сделки

    О влиянии технической ошибки в цене договора на его действительность. Навеяно делом ЦУМ. Немного теории о сделках из-за ошибки, а также пример дела о покупке бумаги по завышенной цене.

    Килограммы против штук: как ошибка в цене договора привела к недействительности сделки
    45
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Выбор системы налогообложения

    Как использовать региональные налоговые льготы

    В некоторых регионах действуют льготные налоговые ставки. Зарегистрировав бизнес в таком регионе можно сэкономить на налогах. Нужно ли для этого физически переводить бизнес в льготный регион — вопрос неоднозначный. В статье — разбор с примерами из судебной практики.

    Как использовать региональные налоговые льготы
    64
    Логотип Олеся Бакаева
    Олеся Бакаева
    Поиск работы бухгалтеров

    «Вы за месяц не нашли, а я за день нашел» — как не нужно нанимать главного бухгалтера

    Наша компания не специализируется на услугах подбора сотрудников. Однако иногда клиенты просят помочь, и мы помогаем. Сегодня расскажем историю одного найма, которая случилась пару месяцев назад. Имена вымышленные, герои настоящие.

    «Вы за месяц не нашли, а я за день нашел» — как не нужно нанимать главного бухгалтера
    10
    735
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Авторское право

    Второе имя: как и для чего регистрировать псевдоним?

    Что такое псевдоним? В привычном понимании — это вымышленное имя творческой личности. Разберемся, кто может носить псевдоним и нужно ли его зарегистрировать как товарный знак?

    Второе имя: как и для чего регистрировать псевдоним?
    36
    Читать еще