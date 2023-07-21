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Страховые взносы

Женщин-ИП могут освободить от страховых взносов перед родами

Поскольку индивидуальные предпринимательницы не могут уйти в декретный отпуск, депутаты предлагают снизить нагрузку — на два месяца освободить женщин от страховых взносов.
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В Госдуме предложили новый законопроект, по которому женщины-индивидуальные предприниматели могут не платить страховые взносы в течение двух месяцев до родов. Об этом пишет «РБК».

С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Он посчитал несправедливым, что у предпринимательниц нет законных оснований уйти в декретный отпуск.

Поэтому считаю действующие нормы закона несправедливыми в той части, в которой они ставят в неравное положение беременных женщин-предпринимательниц и работающих по найму. Именно на устранение данной несправедливости направлен законопроект, — сказал депутат.

Ст. 430 НК будет дополнена подпунктом о том, что женщины-ИП не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за период 70 дней до родов.

В случае многоплодной беременности этот срок будет составлять 84 дня.

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