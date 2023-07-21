Женщин-ИП могут освободить от страховых взносов перед родами

Поскольку индивидуальные предпринимательницы не могут уйти в декретный отпуск, депутаты предлагают снизить нагрузку — на два месяца освободить женщин от страховых взносов.

В Госдуме предложили новый законопроект, по которому женщины-индивидуальные предприниматели могут не платить страховые взносы в течение двух месяцев до родов. Об этом пишет «РБК».

С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Он посчитал несправедливым, что у предпринимательниц нет законных оснований уйти в декретный отпуск.

Поэтому считаю действующие нормы закона несправедливыми в той части, в которой они ставят в неравное положение беременных женщин-предпринимательниц и работающих по найму. Именно на устранение данной несправедливости направлен законопроект, — сказал депутат.

Ст. 430 НК будет дополнена подпунктом о том, что женщины-ИП не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за период 70 дней до родов.

В случае многоплодной беременности этот срок будет составлять 84 дня.

Многие ИП самостоятельно не ведут бухгалтерский учет — эта обязанность ложится на плечи бухгалтеров. Хотите разобраться во всех тонкостях ведения клиентов-ИП? Тогда приходите на наш вебинар «Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета»!

Спикер вебинара специализируется на проблемах бухгалтеров ИП.

Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ на вебинаре расскажет про:

1. Налоговый учет у ИП.

2. Изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП.

3. Личный кабинет налогоплательщика - ИП.

4. Подпись ИП и бухгалтер.

Получить вебинар со скидкой, за 499 руб. вместо 1890 руб.