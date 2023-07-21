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Кредитные карты

В июне банки выдали рекордное число кредитных карт – 2,15 миллионов

Средний лимит по кредитным картам приблизился к 100 тыс. рублей. Клиенты из-за ослабления рубля торопятся с покупками, поэтому стали чаще оформлять кредитки.
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В июне 2023 года банки одобрили физлицам 2,15 млн новых кредитных карт на сумму 210,6 млрд рублей. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг Бюро».

За все время наблюдений такие показатели — абсолютный максимум.

Выдачи кредитных карт начали активно расти с марта 2023 года, когда объем продаж впервые превысил 200 млрд рублей.

С января по июнь банки выдали населению кредитки на 1,14 трлн рублей. Это составляет почти 70% от всего объема выдач в 2022 году.

На фоне ослабления рубля выросли цены на товары длительного пользования, и заемщики могли поторопиться с покупкой этих товаров в ожидании дальнейшего роста цен, — сказал заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Уровень утилизации кредитных карт находится в пределах 35-37%.

Комментарии

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