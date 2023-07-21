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НДС

Госдума освободила туроператоров от НДС до 30 июня 2027 года

Стоимость туристических путевок по России может снизиться. Закон начинает действовать задним числом.
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Госдума приняла в третьем чтении закон, который освобождает от НДС операторов въездного и внутреннего туризма. Об этом сказано на сайте Думы.

Мера должна снизить налоговую нагрузку на туроператоров, что в перспективе поможет уменьшить стоимость туров в сфере внутреннего туризма, — говорится в сообщении.

Законопроект начнет действовать задним числом, от НДС освободят операции по реализации туристического продукта с 1 июля 2023 года.

Норма будет действовать до 30 июня 2027 года.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сообщил «RG.RU», что после отмены НДС цены на туры по России могут снизиться.

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