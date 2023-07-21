МТС заняла второе место среди крупнейших IT-компаний

Экосистема МТС поднялась с третьего места на второе в рэнкинге компаний из сферы IT.

По итогам 2022 года экосистема МТС поднялась на второе место в рэнкинге крупнейших компаний в области информационных и коммуникационных технологий. Об этом свидетельствуют результаты агентства RAEX.

В прошлом году компания МТС занимала третье место.

Тренд на импортозамещение в 2022 году стал для нас одной из главных точек роста. Мы сфокусировались на разработке и запуске продуктов, способных заменить нашим клиентам зарубежные аналоги, — сказал первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин.

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