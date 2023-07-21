Владельцев соцсетей оштрафуют до 8 млн рублей за нарушение требований РКН

За отказ выполнить требования Роскомнадзора компанию оштрафуют до 4 млн рублей. Повторное нарушение обойдется в 8 млн рублей.

Если владельцы социальных сетей не будут исполнять предписания Роскомнадзора (РКН), то их могут оштрафовать до 8 млн рублей. Такой закон приняла Госдума 21 июля 2023 года. Об этом пишет «Парламентская газета».

В КоАП появится новая статья о неисполнении обязанностей владельцем соцсети.

Если руководство ресурса не проводит мониторинг и не ограничивает доступ к запрещенному контенту, то ему выпишут штраф на сумму до 4 млн рублей.

За повторный отказ выполнить требование РКН компаниям придется заплатить до 8 млн рублей. Физических лиц оштрафуют на 200 тыс. рублей, а должных – на 800 тыс. рублей.

Нормы начнут действовать с 1 сентября 2023 года.