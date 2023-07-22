Российский бизнес Decathlon купит владелец франшизы Mango

Покупатель получит 35 магазинов сети спорттоваров и склад. На рынке появится 1,4 тысячи рабочих мест.

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку по продаже французской сети Decathlon в РФ. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

Покупателем станет владелец франшизы Mango. Он получит 36 объектов недвижимости: 35 магазинов и склад.

Предполагается, что все магазины начнут работать и появится около 1,4 тыс. рабочих мест.

Сейчас «Декатлон» продает всю свою сеть из 36 объектов. Покупатель - российская компания «АРМ», которая, в том числе, занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango. Эта сделка уже одобрена, — сказал Виктор Евтухов.

Недавно мы писали, что ретейлер спортивных товаров Decathlon выставил на продажу свой бизнес и ищет покупателя.

Компания ООО «АРМ» занимается розничной продажей одежды. Ее гендиректор Вячеслав Мареев также совладелец организаций по аренде недвижимости (ООО «Антиб», ООО «Атрилэнд») и предприятий из ресторанной сферы (ООО «Винегрет», ООО «Сыроварня Атриум»).

Французская сеть Decathlon приостановила работу в стране в конце марта 2022 года, летом все спортивные магазины были закрыты.