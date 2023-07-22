Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Ведение бизнеса

Российский бизнес Decathlon купит владелец франшизы Mango

Покупатель получит 35 магазинов сети спорттоваров и склад. На рынке появится 1,4 тысячи рабочих мест.
14

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку по продаже французской сети Decathlon в РФ. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

Покупателем станет владелец франшизы Mango. Он получит 36 объектов недвижимости: 35 магазинов и склад.

Предполагается, что все магазины начнут работать и появится около 1,4 тыс. рабочих мест.

Сейчас «Декатлон» продает всю свою сеть из 36 объектов. Покупатель - российская компания «АРМ», которая, в том числе, занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango. Эта сделка уже одобрена, — сказал Виктор Евтухов.

Недавно мы писали, что ретейлер спортивных товаров Decathlon выставил на продажу свой бизнес и ищет покупателя.

Компания ООО «АРМ» занимается розничной продажей одежды. Ее гендиректор Вячеслав Мареев также совладелец организаций по аренде недвижимости (ООО «Антиб», ООО «Атрилэнд») и предприятий из ресторанной сферы (ООО «Винегрет», ООО «Сыроварня Атриум»).

Французская сеть Decathlon приостановила работу в стране в конце марта 2022 года, летом все спортивные магазины были закрыты.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Дебиторская задолженность

    Когда дебиторскую задолженность нельзя признать безнадежной?

    Дебиторская задолженность — это долг покупателей, поставщиков, заемщиков и других перед вашей компанией. В ряде случаев ее можно признать безнадежной и списать в убытки. Разберемся, когда списать не получится.

    Когда дебиторскую задолженность нельзя признать безнадежной?
    132
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Налог на прибыль

    КС РФ определил очередность для требования уплатить налог на прибыль от продажи имущества банкрота

    С 5 июня 2023 года требование уплатить налог на прибыль от реализации имущества из конкурсной массы нужно относить к третьей очереди реестра. Правило действует до того, как вступят в силу поправки во исполнение постановления Конституционного суда РФ.

    128
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Личные финансы

    Чем опасен перевод с карты на карту?

    Сейчас почти у каждого в смартфоне есть приложение как минимум одного банка. Вы переводите знакомым и близким и вам переводят регулярно.Чем же опасен перевод с карты на карту?

    457
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    243
    Читать еще