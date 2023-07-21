Для торговли серебром могут отменить запрет на УСН

С 2023 года ювелирный бизнес лишили права на УСН и ПСН. Но для серебра могут быть послабления.

На подходе – запрет для ювелиров на АУСН. Он прописан в законопроекте № 369931-8, который прошел второе чтение в Госдуме.

Вместе с тем, предоставление возможности применения УСН и ПСН производителям изделий из серебра и организациям розничной и оптовой торговли указанными товарами заслуживает внимания.

Об этом сообщает Минфин в письме от 06.07.2023 № 03-11-06/2/63132.

Ранее поручение вернуть право на спецрежимы «серебряному» бизнесу поручил президент Владимир Путин.

Ранее Минфин в письме от 09.02.2023 № 03-11-11/10482 подчеркнул, что сейчас не только золотом, но и серебром нельзя торговать на УСН.