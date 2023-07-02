Торговцам серебром могут вернуть УСН и ПСН

Как нивелировать проблемы с дроблением бизнеса, если ФНС уже заинтересовалась?Разбор разных вариантов действий

Если уж так приключилось, что вас уже взяли в оборот по дроблению бизнеса со всех сторон, то происходящее дальше условно можно разделить на «до» и «после». В данном случае речь идёт о начале выездной налоговой проверки.