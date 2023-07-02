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УСН

Торговцам серебром могут вернуть УСН и ПСН

С этого года производители и продавцы ювелирных изделий не имеют права на УСН и ПСН.
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Но могут ввести некоторые послабления.

Вернуть право на спецрежимы продавцам ювелирки из серебра поручил правительству президент Владимир Путин.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Среди них:

рассмотреть вопрос о возможности предоставления субъектам МСП, реализующим ювелирные и другие изделия из серебра, права на применение специальных налоговых режимов.

Срок выполнения поручения – 1 августа 2023 года.

Сейчас нельзя применять УСН при торговле изделиями из драгоценных металлов (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы).

В письме от 09.02.2023 № 03-11-11/10482 Минфин подчеркнул, что не только золотом, но и серебром нельзя торговать на УСН.

Комментарии

2
  • Логотип id189457568
    id189457568 40 минут назад

    Дубль:

    https://www.klerk.ru/buh/news/574600/

  • Логотип hub
    hub 25 минут назад

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    Поздно пить Боржоми...
    Пока рассмотрят, пока решат, пока суть да дело будет... А всё это время ювелиры на ОСНО будут сидеть. Опять качели - то так, то сяк. А подумать сразу не судьба.

    Введут задний число или с января 2024г?

    Был на УСН или ПСН, попал на ОСНО, а потом снова вернулся на УСН или ПСН. Многие такое выдержат? Скорее в тень уйдут или закроються.

    А если и золото и серебро в одном месте торгуется - то дробиться или что?

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Логотип nlukina
nlukina
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