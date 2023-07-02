Торговцам серебром могут вернуть УСН и ПСН

Но могут ввести некоторые послабления.
Вернуть право на спецрежимы продавцам ювелирки из серебра поручил правительству президент Владимир Путин.
Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Среди них:
рассмотреть вопрос о возможности предоставления субъектам МСП, реализующим ювелирные и другие изделия из серебра, права на применение специальных налоговых режимов.
Срок выполнения поручения – 1 августа 2023 года.
Сейчас нельзя применять УСН при торговле изделиями из драгоценных металлов (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы).
В письме от 09.02.2023 № 03-11-11/10482 Минфин подчеркнул, что не только золотом, но и серебром нельзя торговать на УСН.
Комментарии2
Дубль:
https://www.klerk.ru/buh/news/574600/
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Поздно пить Боржоми...
Пока рассмотрят, пока решат, пока суть да дело будет... А всё это время ювелиры на ОСНО будут сидеть. Опять качели - то так, то сяк. А подумать сразу не судьба.
Введут задний число или с января 2024г?
Был на УСН или ПСН, попал на ОСНО, а потом снова вернулся на УСН или ПСН. Многие такое выдержат? Скорее в тень уйдут или закроються.
А если и золото и серебро в одном месте торгуется - то дробиться или что?