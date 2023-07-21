Семьи погибших правоохранителей выделят деньги на покупку жилья

Размер выплат будет достигать 5 млн рублей. Средства получат семьи тех, кто служит по контракту и тех, кто был мобилизован для участия в СВО.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому семьи погибших во время участия в СВО сотрудников правоохранительных органов получат единовременную выплату на приобретение жилья.

Об этом член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин написал в своем телеграм-канале.

Поддержка будет предоставляться семьям погибших при исполнении долга сотрудников МВД, ФСИН, ФССП, ФТС и противопожарной службы.

Выплаты получат семьи служащих по контракту и призванных в рамках мобилизации. Их можно применять для строительства или приобретения жилья.

Размер выплат варьируется от 2 млн 700 тыс. рублей до 5 млн рублей.

Раньше такой поддержкой могли воспользоваться только родственники тех, кто служил в Афганистане во времена Советского Союза. Сейчас выплаты и жилищные льготы будут получать семьи погибших в ходе СВО.

Указанная несправедливость была выявлена в ходе анализа обращений в депутатские приемные и рабочую группу по вопросам СВО, — сказал Дмитрий Вяткин.

Закон будет распространяться на правовые отношения, которые возникли с начала СВО.