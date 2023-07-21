Центробанк: безработица достигла нового исторического минимума

Дефицит кадров больше всего заметен в регионах с высокой потребительской или деловой активностью.

Центробанк заявил, что безработица в стране обновила исторический минимум. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Безработица вновь обновила исторический минимум. Дефицит рабочей силы особенно сильно проявляется в регионах, где происходит значительный рост потребительской и деловой активности, — говорится в сообщении.

Сейчас многие секторы экономики, которые ориентированы на внутренний спрос, достигли или превысили докризисные показатели.

По прогнозам ЦБ, темп прироста ВВП в 2023 году составит 1,5-2,5%, а в 2024 году – 0,5-2,5%.