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Центробанк: безработица достигла нового исторического минимума

Дефицит кадров больше всего заметен в регионах с высокой потребительской или деловой активностью.
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Центробанк заявил, что безработица в стране обновила исторический минимум. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Безработица вновь обновила исторический минимум. Дефицит рабочей силы особенно сильно проявляется в регионах, где происходит значительный рост потребительской и деловой активности, — говорится в сообщении.

Сейчас многие секторы экономики, которые ориентированы на внутренний спрос, достигли или превысили докризисные показатели.

По прогнозам ЦБ, темп прироста ВВП в 2023 году составит 1,5-2,5%, а в 2024 году – 0,5-2,5%.

Комментарии

1
  • Логотип Legbaron
    Legbaron 33 минуты назад

    Верится с трудом про ВВП

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