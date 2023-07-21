Премии за агрострахование с господдержкой выросли до 6 млрд рублей

В первом полугодии 2023 года размер премий страховщиков по договорам агрострахования с государственной поддержкой вырос на 20%, до 6 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Национального союза агростраховщиков (НСА).

Застрахованная площадь посевов увеличилась более чем в 1,5 раза. Расширяется и клиентская база, в том числе и страховании животноводства. Совокупный портфель договоров компаний НСА по этому направлению увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на четверть, — сказал президент НСА Корней Биждов.

Большую часть страховой премии (71%) компании получили от договоров страхования рисков растениеводства. За шесть месяцев 2023 года размер выплат превысил 4,3 млрд рублей. Это на 17% больше, чем в прошлом году.

Премии от субсидируемого страхования животных составили 1,7 млрд рублей, что на 28% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

За страхование аквакультур компании получили 18 млн рублей.