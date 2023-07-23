При продаже подаренной квартиры для расчета НДФЛ можно учесть расходы бывшего владельца

Базу для НДФЛ можно уменьшить на налоговый вычет 1 млн рублей.
Кроме того, вместо этого вычета можно применить фактические расходы на покупку этой квартиры, которые ранее понес даритель.
Эта норма работает в случае, когда даритель – член семьи или близкий родственник по нормам Семейного кодекса.
Таким образом, облагается НДФЛ не полная сумма полученного дохода от продажи квартиры, а уменьшенная на имущественный вычет или на сумму документально подтвержденных расходов дарителя на приобретение такой квартиры.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.06.2023 № 03-04-05/61158.
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