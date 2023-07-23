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При продаже подаренной квартиры для расчета НДФЛ можно учесть расходы бывшего владельца

Если близкий человек подарил вам квартиру, продать ее без НДФЛ можно через 3 года. Если продавать раньше – придется платить НДФЛ.
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Базу для НДФЛ можно уменьшить на налоговый вычет 1 млн рублей.

Кроме того, вместо этого вычета можно применить фактические расходы на покупку этой квартиры, которые ранее понес даритель.

Эта норма работает в случае, когда даритель – член семьи или близкий родственник по нормам Семейного кодекса.

Таким образом, облагается НДФЛ не полная сумма полученного дохода от продажи квартиры, а уменьшенная на имущественный вычет или на сумму документально подтвержденных расходов дарителя на приобретение такой квартиры.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.06.2023 № 03-04-05/61158.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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