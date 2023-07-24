Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоги в наследство. Переплаты на ЕНС можно будет получить по наследству

ФНС предложила разрешить наследникам распоряжаться положительным остатком на Едином налоговом счете.
83

Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый с инициативой налоговиков собеседник, информацию подтвердил близкий к правительству источник. На данный момент предложенные поправки в НК РФ находятся на рассмотрении в Минфине, уточнил один из них.

Напомним, ЕНС — новый универсальный принцип расчетов с бюджетом. Он действует с 1 января текущего года для бизнеса и граждан. Плательщик может заранее зачислить сумму с запасом, средства списываются по мере наступления обязательств. Переплаты можно вернуть по заявлению. Компании и граждане за последние полгода вернули 3,1 трлн руб. переплаченных налогов.

Возникли какие-то проблемы? Давайте решать их вместе! Активно растет Сообщество профессиональных бухгалтеров, куда может прийти каждый бухгалтер и заручиться поддержкой коллег из вашего города и сферы работы.

Посещайте мероприятия, которые мы создаем специально для участников, задавайте вопросы экспертам, проходите обучение и повышайте свои профессиональные навыки.

Вы можете, прямо на «Клерке» продемонстрировать потенциальному работодателю ссылку на свое резюме со страницы Сообщества. Зачем рассказывать, какой у вас опыт и знания, если можно это продемонстрировать.

Вступить в Сообщества (это бесплатно)

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип IT+Insurtech
    IT+Insurtech
    Обзоры для бухгалтера

    Обзор ИТ-отрасли по итогам первого полугодия: какие зарплаты платят и насколько сложно найти работу

    Аналитики hh.ru провели анализ рынка труда ИТ-отрасли страны и выяснили, какие зарплаты предлагает бизнес айтишникам, насколько изменились доходы в вакансиях, как сильно отличаются зарплаты опытного и начинающего ИТ-специалиста.

    Обзор ИТ-отрасли по итогам первого полугодия: какие зарплаты платят и насколько сложно найти работу
    15
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Больничные

    Как платить больничные исполнителям по договору ГПХ

    С 2023 года исполнители по договорам ГПХ, кроме ИП и самозанятых физлиц, могут получать пособия по временной нетрудоспособности. Расскажем, при каких условиях выплачивают больничный по договору ГПХ в 2023 году и что для этого нужно.

    Как платить больничные исполнителям по договору ГПХ
    44
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Бухгалтерские программы

    5 BI-платформ для финансистов и предпринимателей. Как они работают и сколько стоят?

    Оперативно принимать бизнес-решения помогает BI-аналитика: технологии собирают и структурируют данные, а потом выводят результат в понятной для человека форме. Информацию можно выводить на дашборды и в разы ускорять аналитику. Разбираемся и сравниваем популярные продукты.

    5 BI-платформ для финансистов и предпринимателей. Как они работают и сколько стоят?
    16
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Бухгалтерские программы

    Все о программе 1С:Зарплата и управление персоналом. Каковы ее возможности?

    Для полноценного учета персонала, автоматизации HR-процессов, кадрового администрирования создана программа «1С:Зарплата и управление персоналом». Каковы ее возможности? Какие версии существуют?

    Все о программе 1С:Зарплата и управление персоналом. Каковы ее возможности?
    18
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Карьера бухгалтера

    Как за 3-5 месяцев вырасти в доходах и карьере благодаря знаниям налогов, учета и рисков?

    В этом видео рассказываю, как бухгалтеру, консультанту, аудитору и финансисту не застревать в ежедневной рутине и зарабатывать в 2-3 раза больше, какие нормативные документы разработать в компании, чтобы сократить риски налоговых претензий, как пройти обучение и быстро адаптировать знания к рабочим вопросам?

    12
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Электронные подписи

    Квалифицированные электронные подписи можно будет получать за рубежом

    Россияне, которые живут или работают за рубежом, уже к концу года смогут оформлять квалифицированную электронную подпись (КЭП). Проект находится в разработке у Минцифры и Россотрудничества. Электронная подпись будет выпускаться на защищенном USB-носителе и использоваться для сделок с недвижимостью, оформления кредитов и других целей.

    Квалифицированные электронные подписи можно будет получать за рубежом
    163
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Свежие облигации: Глобал Факторинг Нетворк Рус на размещении

    В декабре прошлого года и в марте этого года ГФН вышел на рынок биржевых облигаций, имея за спиной опыт в коммерческих, на 100 и 150 млн рублей соответственно. Те выпуски успешно разместились и дали нехилый апсайд (особенно дебютный).

    Свежие облигации: Глобал Факторинг Нетворк Рус на размещении
    20
    Читать еще