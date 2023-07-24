Налоги в наследство. Переплаты на ЕНС можно будет получить по наследству

Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый с инициативой налоговиков собеседник, информацию подтвердил близкий к правительству источник. На данный момент предложенные поправки в НК РФ находятся на рассмотрении в Минфине, уточнил один из них.

Напомним, ЕНС — новый универсальный принцип расчетов с бюджетом. Он действует с 1 января текущего года для бизнеса и граждан. Плательщик может заранее зачислить сумму с запасом, средства списываются по мере наступления обязательств. Переплаты можно вернуть по заявлению. Компании и граждане за последние полгода вернули 3,1 трлн руб. переплаченных налогов.

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