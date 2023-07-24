Список детских товаров для льготного НДС, расширят, но меньше, чем планировали

Перечень детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10% будет не таким полным, как планировалось раньше. Детскую косметику, пеленальные столики, столы и кресла в него вносить не будут.

В Госдуму внесен правительственный законопроект с поправками в статью 164 НК (подпункт 2 пункта 2).

Поправками расширят перечень видов детской мебели, облагаемых льготной ставкой — 10%. Сейчас в этом списке только кровати и матрасы. Пониженный НДС будет действовать на стулья, стульчики для кормления, манежи, велосипеды, детские удерживающие устройства для автомобилей, бутылочки, соски, горшки, ванночки, горки для купания новорожденных и пеленки.

Депутаты планировали внести в этот список еще больше товаров – добавить туда кресла, ящики для игрушек, столы, пеленальные столики, детскую косметику, пасту для лепки. Но, как видим, аттракциона невиданной щедрости не случилось.

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