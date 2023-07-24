Просьба о прибавки к зарплате закончилась дракой

В Петербурге задержан президент шахматного клуба «Петровская ладья», которого подозревают в нанесении побоев члену клуба. Об этом сообщает «Газета.ru»
Шахматисты отмечали спиртным «День шахмат», преподаватель клуба воспользовался моментом и решил попросить у своего руководителя прибавку к зарплате. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой президент клуба схватил шахматную доску и начал избивать подчиненного. 36-летний руководитель «Петровской ладьи» задержан, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
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Комментарии4
Юзвак Максим
Ухи, ухи-ухи
да, праздник удался %)
Главный бухгалтер
ничего в мире нового... 100 лет уж прошло - всё одно и тоже:
Товарищи! Смотрите все! Любителя бьют! (с)
об умышленном причинении вреда
Умышленное причинение вреда, будучи пьяным и, вероятно, в состоянии аффекта?