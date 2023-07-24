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Зарплата

Просьба о прибавки к зарплате закончилась дракой

В Петербурге задержан шахматист, избивший игровой доской коллегу.
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В Петербурге задержан президент шахматного клуба «Петровская ладья», которого подозревают в нанесении побоев члену клуба. Об этом сообщает «Газета.ru»

Шахматисты отмечали спиртным «День шахмат», преподаватель клуба воспользовался моментом и решил попросить у своего руководителя прибавку к зарплате. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой президент клуба схватил шахматную доску и начал избивать подчиненного. 36-летний руководитель «Петровской ладьи» задержан, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Зарплата — сложный и, как мы видим, иногда опасный участок. Избежать неприятных ошибок вам поможет наш курс профессиональной переподготовки Бухгалтер по зарплате.

На курсе научитесь:

  1. Рассчитывать зарплату и авансы.

  2. Правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия.

  3. Работать по всем новым правилам 2023 года.

После курса получите официальный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора — оригинал диплома пришлем вам по почте.

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Комментарии

4
  • Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим 15 минут назад

    Юзвак Максим

    Ухи, ухи-ухи

  • Логотип Мирам
    Мирам 11 минут назад

    да, праздник удался %)

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 9 минут назад

    Главный бухгалтер

    ничего в мире нового... 100 лет уж прошло - всё одно и тоже:

    Товарищи! Смотрите все! Любителя бьют! (с)

  • Логотип id189457568
    id189457568 1 минуту назад

    об умышленном причинении вреда

    Умышленное причинение вреда, будучи пьяным и, вероятно, в состоянии аффекта?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
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