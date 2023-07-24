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Банки

«Тинькофф» собирается восстановить международные переводы до 28 июля

Если банки-корреспонденты дадут положительный ответ, то клиенты «Тинькофф» банка снова смогут переводить деньги в другие страны в иностранной валюте.
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Банк «Тинькофф» до 28 июля 2023 года ждет ответа от партнеров-корреспондентов, чтобы возобновить международные переводы в иностранной валюте. Об этом пишет «Frank Media» со ссылкой на службу поддержки кредитной организации.

Сейчас мы задерживаем валютные переводы: вы можете отправить их в приложении и личном кабинете, но мы пока их не будем отправлять банку-корреспонденту. Ждем решения корреспондентов: если они готовы переводить от нас валюту — возобновим переводы, — сказали в банке.

Недавно мы писали, что клиенты банка «Тинькофф» столкнутся с задержкой в переводе валюты.

20 июля 2023 года Минфин США включил банк «Тинькофф» в санкционный SDN-лист.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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