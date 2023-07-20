Банкам будет сложнее работать с долларами и юанями

Организации, которые попали в SDN-лист, могут столкнуться со сложностями в операциях с юанями, долларами и дирхамами. Банки собираются проводить расчеты в национальных валютах.

20 июля 2023 года еще пять банков попали под американские санкции. Включение в SDN-лист уже отразилось на клиентах кредитных организаций «Тинькофф» и «Солидарность». Об этом пишет «Коммерсант».

Держателям карт UnionPay, которые выпустили российские банки, рекомендовали не использовать их за рубежом.

Вчера мы писали, что с 21 июля 2023 года карты UnionPay от «Тинькофф» перестанут за границей.

В банке «Солидарность» посоветовали клиентам за рубежом снять наличные с карт.

О проблемах с долларовыми платежами сообщили в Локо-банке, а в «Юнистриме» заявили, что продолжат работу с зарубежными партнерами, но только расчеты будут в национальных валютах.

В черный список Минфина США вошли: Локо-банк, «Солидарность», Петербургский социальный коммерческий банк, «Юнистрим» и банк «Тинькофф».

Эти кредитные организации вели активную деятельность на валютном рынке, проводили расчеты по внешнеэкономическим контрактам.

Теперь банкам выдали генеральные лицензии на сворачивание деятельности до 18 октября 2023 года.

Партнер юридической компании «Делькредере» Андрей Тимчук сказал, что у банков в SDN-листе не проходят платежи в дирхамах, закрываются корсчета в евро, а также могут возникнуть сложности с операциями в юанях.