Клиенты банк «Тинькофф» столкнутся с задержкой в переводе валюты

Из-за американских санкций против банка «Тинькофф» будут задержки в операциях с валютой.

Банк «Тинькофф» сообщил своим клиентам о возможных задержках в отправке валютных переводов. Об этом сказано на сайте банка.

Мы задерживаем отправку переводов в валюте. 20 июля мы подпали под американские и канадские санкции. Выясняем, как именно это может повлиять на международные переводы в валюте, — говорится в сообщении.

20 июля 2023 года Минфин США включил банк «Тинькофф» в санкционный SDN-лист.

С 21 июля карты UnionPay от «Тинькофф» перестанут работать за границей.

Кроме банка «Тинькофф» в черный список Минфина США вошли: Локо-банк, «Солидарность», Петербургский социальный коммерческий банк и «Юнистрим».