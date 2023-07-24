117 предпринимателей из Москвы освободили от обеспечительных платежей на сумму больше 144 млн рублей

Бизнесменам, у которых нет долгов по аренде, отменили обеспечительные платежи по договорам аренды.

С марта 2022 года 117 предпринимателей получили освобождение от обеспечительных платежей по договорам аренды на общую сумму 144,3 млн рублей. Об этом сказано на сайте мэра Москвы.

Обеспечительный платеж могли не вносить предприниматели, у которых нет долгов при использовании городских помещений.

Чтобы поддержать бизнес, в марте прошлого года город предоставил добросовестным арендаторам возможность не вносить обеспечительный платеж. С того момента мерой воспользовались 117 предпринимателей, которые занимают 247 городских помещений общей площадью 43,6 тысячи квадратных метров, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С 2019 года при продлении аренды городских помещений на новый срок предприниматели должны вносить обеспечительный платеж — это предоплата за последние пять месяцев договора. Однако тем, кто добросовестно исполняет обязательства по аренде, платеж могут отменить.

В основном предприниматели используют городские помещения для организации офисов, салонов красоты, медицинских клиник, аптек и магазинов.

За шесть месяцев 2023 года власти Москвы не брали обеспечительные платежи с арендаторов 19 объектов недвижимости общей площадью 6 тыс. квадратных метров.