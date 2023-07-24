👺 У ИП на ОСНО снова пошли проблемы с уведомлениями на НДФЛ

В апреле ИП на ОСНО и иже с ними (адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие) столкнулись с трудностями при отправке уведомления на НДФЛ. Недавно ФНС выдала рекомендации, как надо заполнять эти уведомления. Но в 1С это пока не реализовано, жалуются бизнесмены.

Наша подписчица в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера» пишет, что у нее не получается в 1С сформировать уведомление на НДФЛ, особенно по ставке 15%.

Напомним, КБК для НДФЛ 15% одинаковые и для наемных работников, и для ИП, а код периода 34/02 одновременно означает и 2 квартал (для ИП), и ноябрь (для работников).

Если ИП сдает такое уведомление, налоговики не могут понять – это налог за себя или за работников, налогоплательщик ИП или налоговый агент.

Недавно ФНС рекомендовала в таких уведомлениях ставить код 31/04 (4-ый месяц 2-го квартала), а не 34/02 (2-ой квартал года).

Но бухгалтер не нашла в 1С такого кода.

А при использовании кода 34/02 программа пишет, что для КБК 15% дата подачи уведомления не может быть раньше, чем 01.11.2023.

То есть, 1С (как и ФНС) считает, что это уведомление на налог работников за ноябрь. Но это уведомление на ИП за 2 квартал, и бухгалтер в недоумении – как его все-таки сдать?

Ранее мы рассказывали, что в системе сдачи отчетности, бухгалтеры тоже не могли выбрать рекомендованный код 31/04.