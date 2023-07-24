📅 Не забудьте завтра сдать отчеты

Завтра 25 число – единый срок сдачи отчетов. Если вы еще не подготовили отчетность за 2 квартал, поспешите.

Надо сдать:

6-НДФЛ;

РСВ;

Персонифицированные сведения о физлицах (можно не сдавать);

ЕФС-1 (раздел 2 вместо 4-ФСС; подраздел 1.1 вместо СЗВ-ТД, если были кадровые переводы);

декларация по налогу на прибыль;

декларация по НДС;

уведомление по ЕНП.

Кстати, у нас есть разбор том, как заполнить июльское уведомление по ЕНП.

Календарь налогоплательщика – здесь.

Еще мы недавно обновили производственные календари для 5-дневной им 6-дневной рабочей недели.

Также до 25 июля ИП на ОСНО должны заплатить аванс по НДФЛ за 2 квартал. С какими трудностями эта категория бизнесменов столкнулась при сдаче уведомления на НДФЛ, мы рассказывали тут.