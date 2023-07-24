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Сроки сдачи отчетности в 2023 году

📅 Не забудьте завтра сдать отчеты

Завтра 25 число – единый срок сдачи отчетов. Если вы еще не подготовили отчетность за 2 квартал, поспешите.
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Надо сдать:

  • 6-НДФЛ;

  • РСВ;

  • Персонифицированные сведения о физлицах (можно не сдавать);

  • ЕФС-1 (раздел 2 вместо 4-ФСС; подраздел 1.1 вместо СЗВ-ТД, если были кадровые переводы);

  • декларация по налогу на прибыль;

  • декларация по НДС;

  • уведомление по ЕНП.

Кстати, у нас есть разбор том, как заполнить июльское уведомление по ЕНП.

Календарь налогоплательщика – здесь.

Еще мы недавно обновили производственные календари для 5-дневной им 6-дневной рабочей недели.

Также до 25 июля ИП на ОСНО должны заплатить аванс по НДФЛ за 2 квартал. С какими трудностями эта категория бизнесменов столкнулась при сдаче уведомления на НДФЛ, мы рассказывали тут.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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