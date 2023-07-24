📅 Не забудьте завтра сдать отчеты

Надо сдать:
6-НДФЛ;
РСВ;
Персонифицированные сведения о физлицах (можно не сдавать);
ЕФС-1 (раздел 2 вместо 4-ФСС; подраздел 1.1 вместо СЗВ-ТД, если были кадровые переводы);
декларация по налогу на прибыль;
декларация по НДС;
уведомление по ЕНП.
Кстати, у нас есть разбор том, как заполнить июльское уведомление по ЕНП.
Календарь налогоплательщика – здесь.
Еще мы недавно обновили производственные календари для 5-дневной им 6-дневной рабочей недели.
Также до 25 июля ИП на ОСНО должны заплатить аванс по НДФЛ за 2 квартал. С какими трудностями эта категория бизнесменов столкнулась при сдаче уведомления на НДФЛ, мы рассказывали тут.
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