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Интернет-банкинг

Путин подписал закон, по которому банки будут возмещать украденные деньги со счетов клиентов

Чтобы было меньше операций без согласия клиентов, банкам разрешат замораживать подозрительные операции на два дня.
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Владимир Путин принял закон, по которому банки обязаны возместить своим клиентам украденные денежные средства, если перевод был осуществлен на подозрительный счет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

У клиентов будет период охлаждения 2 дня, в течение которого человек может передумать и отменить денежный перевод на счет мошенников.

Средства поступят на сомнительный счет, но только если клиент будет на этом настаивать.

Также банки смогут замораживать операции на два дня в случае подозрения на мошенничество или вовсе отключать дистанционное обслуживание.

Банки и другие операторы денежных переводов должны в течение 30 дней после получения заявления от клиента, вернуть ему сумму неподтвержденной операции, которая была без согласия человека.

Для трансграничных переводов этот срок составляет 60 дней.

Похищенная сумма должна возвратиться к клиенту в полном объеме.

Закон вступает в силу через один год после его официальной публикации.

Комментарии

1
  • Логотип Reaver
    Reaver 30 минут назад

    Звучит как будто возмещать будут одим клиентам со счетов других.

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