Путин подписал закон, по которому банки будут возмещать украденные деньги со счетов клиентов

Чтобы было меньше операций без согласия клиентов, банкам разрешат замораживать подозрительные операции на два дня.

Владимир Путин принял закон, по которому банки обязаны возместить своим клиентам украденные денежные средства, если перевод был осуществлен на подозрительный счет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

У клиентов будет период охлаждения 2 дня, в течение которого человек может передумать и отменить денежный перевод на счет мошенников.

Средства поступят на сомнительный счет, но только если клиент будет на этом настаивать.

Также банки смогут замораживать операции на два дня в случае подозрения на мошенничество или вовсе отключать дистанционное обслуживание.

Банки и другие операторы денежных переводов должны в течение 30 дней после получения заявления от клиента, вернуть ему сумму неподтвержденной операции, которая была без согласия человека.

Для трансграничных переводов этот срок составляет 60 дней.

Похищенная сумма должна возвратиться к клиенту в полном объеме.

Закон вступает в силу через один год после его официальной публикации.