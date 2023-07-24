В Торгово-промышленной палате назвали преимущества цифрового рубля для бизнеса

Введение цифрового рубля поможет предпринимателям существенно экономить на эквайринговой комиссии, взимаемой банками, рассказал «Известиям» 24 июля президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

«Как заверяют в Центробанке, комиссия для торгово-сервисных предприятий за прием оплаты в цифровых рублях составит не более 0,3%, тогда как ставки эквайринга для бизнеса достигают 2,5%. Таким образом, речь идет о миллионной экономии на трансакциях для российских предпринимателей. В связи с этим новая форма, скорее всего, достаточно быстро обретет популярность в деловых кругах», — объяснил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.

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