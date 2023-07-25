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Банки

Банкоматы в России перестали принимать доллары и евро

В России большинство системно значимых банков больше не принимают через банкоматы доллары и евро.
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В 11 из 13 системно значимых банках перестали принимать доллары и евро через банкоматы, сообщил «Коммерсантъ».

Внести доллары и евро через банкоматы нельзя в: «Сбере», ВТБ, «Открытии», Райффайзенбанке, Юникредитбанке, Газпромбанке, Совкомбанке, Московском кредитном банке (МКБ), Россельхозбанке (РСХБ), Промсвязьбанке (ПСБ), Росбанке.

Функция внесения долларов и евро через банкомат осталась у «Альфа-Банка» и «Тинькофф». Последний берет комиссию в 5%.

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Комментарии

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