Банкоматы в России перестали принимать доллары и евро

В России большинство системно значимых банков больше не принимают через банкоматы доллары и евро.

В 11 из 13 системно значимых банках перестали принимать доллары и евро через банкоматы, сообщил «Коммерсантъ».

Внести доллары и евро через банкоматы нельзя в: «Сбере», ВТБ, «Открытии», Райффайзенбанке, Юникредитбанке, Газпромбанке, Совкомбанке, Московском кредитном банке (МКБ), Россельхозбанке (РСХБ), Промсвязьбанке (ПСБ), Росбанке.

Функция внесения долларов и евро через банкомат осталась у «Альфа-Банка» и «Тинькофф». Последний берет комиссию в 5%.

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