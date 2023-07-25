Минэкономразвития собирается в 1,5 раза повысить пошлины на импорт вина

Предполагается, что повышенные ставки на импорт поддержат российских производителей. Пошлины вырастут с 12,5% до 20%.

Минэкономразвития подготовило проект постановления, по которому пошли на импорт вина из недружественных стран вырастут с 12,5% до 20%. Об этом пишут «Ведомости».

Пошлины повысят для защиты интересов отечественных производителей вина. Кроме того, новый размер ставки рассчитан так, чтобы это стало чувствительной контрсанкцией.

Основатель и президент Simple Group Максим Каширин считает, что повышение пошлин приведет к подорожанию не только импортного, но и отечественного вина. Виноделы будут ориентироваться на рыночные цены.

Недавно мы писали, что Ассоциация виноградарей и виноделов просит запретить привозить вино из недружественных стран.