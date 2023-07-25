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Онлайн-кассы

Если покупатель расплатился корпоративной картой, онлайн-магазин не должен пробивать чек

Ситуация: сотрудник компании приобрел в розницу через сайт онлайн-магазина некоторые товары для нужд организации и оплатил их корпоративной картой компании.
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ФНС в письме от 10.07.2023 № 30-01-15/64228 разъяснила, должен ли онлайн-магазин сформировать кассовый чек в таком случае.

При расчете безналом между организациями и ИП применять ККТ не надо. Исключение – расчеты с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.

Расчеты с использованием ЭСП (карты) с предъявлением бывают при непосредственном взаимодействии с пользователем ККТ.

Когда взаимодействие дистанционное – это безналичный расчет. А значит, применять ККТ не надо.

Таким образом, при безналичном расчете в интернете между организациями и ИП контрольно-кассовая техника может не применяться.

Если расчет идет по карте подотчетника или ИП (не корпоративной), то нужно выбивать чек ККТ как при расчетах с физлицами.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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