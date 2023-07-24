Платежку-02 надо отправить 25 числа, но некоторые отправляют 28-го

Срок сдачи уведомления – 25 число, срок уплаты налога – 28 число. Платежка-02 – это уведомление и уплата в одном лице. Когда же ее отправлять?

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

В 2023 году вместо уведомлений можно использовать платежки со статусом 02 и КБК конкретного налога.

Минфин в письме от 27.03.2023 № 03-02-07/26504 сообщает, что эта норма определяет способ для уведомлений, но не меняет срок их предоставления.

То есть, срок для уведомления – 25 число независимо от того, как составлено это уведомление – на банке КНД 1110355 или в виде платежки.

Между тем, в этом году нет санкций за опоздания с уведомлениями. Поэтому некоторые бухгалтеры платят налоги 28 числа, даже если используют платежки-02.

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