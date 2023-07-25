Евро опустился ниже 100 рублей впервые с 14 июля

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 100 рублей впервые после 14 июля. Поддержку рублю оказывает налоговый период, а также укрепившаяся цена на нефть.

По состоянию на 11:33 по московскому времени доллар на Мосбирже торгуется на уровне 90,10 рубля, евро — 99,67 рубля, юань — 12,60 рубля.

Поддержку рублю оказывает налоговый период — пик фискальных платежей приходится на вторник (25 июля) и пятницу (28 июля). Кроме того, на рубль позитивно влияет улучшение ситуации на рынке нефти.

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