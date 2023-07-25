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Первичные документы

Расходы для налога на прибыль надо подтверждать документами, в том числе, электронными

Для целей расчета налога на прибыль расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты. Конкретного перечня документов НК РФ нет.
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Тем самым НК РФ не ограничивает налогоплательщика в вопросе подтверждения правомерности учета соответствующих расходов, сообщает Минфин в письме от 21.06.2023 № 03-03-06/1/57560.

Расходы должны быть обоснованы, а документы – соответствовать требованиям действующего законодательства.

Также в письме от 21.06.2023 № 03-03-06/1/57546 Минфин пишет, что если документы – электронные, то они должны нормам двух законов:

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Комментарии

2
  • Логотип gnews
    gnews 1 час назад

    gnews spb

    Вот это новость! )))

  • Логотип Королева
    Королева 27 минут назад

    Королевская

    Минфин пишет, что если документы – электронные, то они должны нормам двух законов:

    кто кому чего должен-то? )))

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