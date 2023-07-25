Расходы для налога на прибыль надо подтверждать документами, в том числе, электронными

Для целей расчета налога на прибыль расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты. Конкретного перечня документов НК РФ нет.

Тем самым НК РФ не ограничивает налогоплательщика в вопросе подтверждения правомерности учета соответствующих расходов, сообщает Минфин в письме от 21.06.2023 № 03-03-06/1/57560.

Расходы должны быть обоснованы, а документы – соответствовать требованиям действующего законодательства.

Также в письме от 21.06.2023 № 03-03-06/1/57546 Минфин пишет, что если документы – электронные, то они должны нормам двух законов:

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