Банк Julius Baer больше не будет обслуживать счета клиентов из РФ

До 31 декабря швейцарский банк закроет все счета россиян, прекратит действие всех контрактов и соглашений.

Швейцарский банк Julius Baer собирается до 31 декабря 2023 года закрыть счета клиентов из РФ. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение консалтинговой компании Main Partner Trust.

Julius Baer уже рассылает клиентам из России уведомления о предстоящем прекращении обслуживания.

В банке заявили, что больше не могут предоставлять услуги «в связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями».

С 1 января 2024 года швейцарский банк прекратит действие всех контрактов и соглашений с клиентами из РФ. Будут оказывать только ограниченный перечень услуг.

В мае 2023 года Julius Baer заблокировал инвестиционные счета жителей России и Белоруссии. Причина в том, что нужно было выполнить требование депозитария Euroclear.