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IT-компании

17 тысяч IT-компаний продлили аккредитацию

2 тысячи компаний остались без аккредитации. Они не прошли по критерию размера заработной платы сотрудников.
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Минцифры продлило аккредитацию более чем 17 тыс. IT-компаниям. Об этом сказано в телеграм-канале министерства.

Около 2 тыс. организаций не смогли сохранить аккредитацию из-за несоответствия уровня зарплаты сотрудников среднему по стране или региону регистрации.

В третьем и четвертом кварталах 2022 года средняя зарплата по РФ составляла 61,4 тыс. рублей и 71,4 тыс. рублей соответственно.

Требование по размеру заработной платы могли не соблюдать компании, которые зарегистрировали свои продукты в реестре отечественного программного обеспечения (ПО).

Сейчас в списке находится 17 217 продуктов от 6 264 организаций.

Те, кто не прошли аккредитацию, смогут подать повторное заявление. Если его подать до 25 октября 2023 года, то средняя зарплата сотрудников должны быть 66,8 тыс. рублей. Это средний размер по России.

Минцифры рекомендует компаниям, которые не сохранили аккредитацию, зарегистрировать свои разработки в реестре российского ПО.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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