Госдума упростила процедуру госзакупок для нужд обороны

Минобороны сможет быстрее проводить небольшие закупки товаров и услуг, которые необходимы для проведения СВО.

Госдума приняла закон, который оптимизирует механизм госзакупок для обороны и безопасности. Об этом сказано на сайте Думы.

Теперь Минобороны или другое подведомственное ему учреждение смогут в любой форме заключать контракт с единственным поставщиком. Договор должен соответствовать Гражданскому кодексу.

Оплачивать товары и услуги можно сразу в месте выполнения специальных задач и за наличные деньги.

Новый механизм позволит уйти от бюрократической волокиты при небольших закупках для обеспечения воинских частей