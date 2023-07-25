Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Банки

Между своими счетами можно будет переводить деньги до 30 млн рублей

Теперь клиенты банков смогут без комиссии переводить сами себе деньги. Это правило будет работать для переводов по номеру телефона через СБП, в мобильном приложении или в личном кабинете банка.
117

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который позволяет клиентам банка переводить до 30 млн рублей на свои счета. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Правила распространяются только на переводы по номеру счета через мобильные приложения или личные кабинеты банков, или по номеру своего телефона через СБП.

Поправки об отмене «платежного рабства» не распространяются, если человек совершает перевод в отделениях банков или по номеру карты.

В первом случае для кредитных организаций такие переводы более затратные. Во втором случае не всегда можно определить получателя средств.

Законопроект снизит операционные риски тех, кто раньше снимал наличные деньги вместо того, чтобы без комиссии перевести их в другой банк.

Помимо этого, банки должны бесплатно и за пять дней оповещать клиента о том, что его вклад заканчивается. Так вкладчики смогут лучше контролировать свои финансы и вовремя переоформить договор, чтобы деньги не «зависали». Это положение вступит в силу через шесть месяцев после того, как закон примут и опубликуют.

Закон о бесплатных онлайн-переводах самому себе вступит в силу через девять месяцев после публикации.

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    прямо такое желание появилось.....

    взять взаймы  30 млн и погонять их с одной карты на другую. через пару дней  вернуть

    ))))))))))))))))))))))

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Актуально, да 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

4
Логотип ZUBR Technologies
ZUBR Technologies
Обзоры для бухгалтера

Проверки бизнеса с эквайрингом без ККТ, штрафы за «неоказание содействия военкоматам» и за отчеты о прослеживаемости

Обещания контролирующих органов, суровые реалии бухгалтерской жизни, комментарии специалистов и советы экспертов — в нашем дайджесте.

Проверки бизнеса с эквайрингом без ККТ, штрафы за «неоказание содействия военкоматам» и за отчеты о прослеживаемости
66
Логотип Narine_Beglyarova
Narine_Beglyarova
Счета-фактуры

Реальность хозяйственных операций не может быть подтверждена только наличием счета-фактуры

Постановление, вынесенное Арбитражным судом Западно-Сибирского округа, от 9 марта 2023 года под номером Ф04-654/2023 по делу А70-7698/2022, ставит под сомнение возможность подтверждения реальности хозяйственных операций исключительно на основании счета-фактуры в пользу налогового органа.

Реальность хозяйственных операций не может быть подтверждена только наличием счета-фактуры
92
Логотип nlukina
nlukina
Вебинары для бухгалтеров

Каких требований ожидать по итогам сданной отчетности? Или чего бояться бухгалтеру

Все, с отчетностью на время вроде закончили, и, казалось бы, должны облегченно вздохнуть. Но, нет! Вот-вот начнут сыпаться от ФНС требования. А бухгалтерам, как всегда, на передовом краю, разгребать все «косяки» налоговиков и разбираться с новыми, пока еще неизведанными проблемами.

Каких требований ожидать по итогам сданной отчетности? Или чего бояться бухгалтеру
111
Логотип bessonovgroup
bessonovgroup
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность. Минусы самостоятельной защиты в суде

На вас в суд подали заявление о субсидиарной ответственности и предстоит судебное заседание? При этом вы для себя решили, что платить юристу дорого, поэтому будете защищать себя самостоятельно. В этом безусловно есть свои преимущества, но рассмотрим также и недостатки.

2
57
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Бухгалтеры массово обращаются за разовыми консультациями

Не ходите за советами к непрофессионалам и не гуглите свои проблемы в интернете. Аттестованные эксперты по бухгалтерскому учету и налогообложению на связи ежедневно и дадут вам персонализированный ответ.

Бухгалтеры массово обращаются за разовыми консультациями
282
Логотип Action Digital School
Action Digital School
Обучение для бухгалтеров

Бухгалтер 1С: почему он намного круче, чем просто бухгалтер

Российские компании активно переходят на платформу 1С. А значит растет спрос на узких специалистов, которые обладают навыками работы с 1С. Эксперты Action Digital School рассказали, за что бизнес готов платить бухгалтеру 1С, какие возможности для карьеры открывает повышение бухгалтером своих навыков до эксперта в программе 1С.

Бухгалтер 1С: почему он намного круче, чем просто бухгалтер
4
255
Читать еще