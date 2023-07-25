Между своими счетами можно будет переводить деньги до 30 млн рублей

Теперь клиенты банков смогут без комиссии переводить сами себе деньги. Это правило будет работать для переводов по номеру телефона через СБП, в мобильном приложении или в личном кабинете банка.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который позволяет клиентам банка переводить до 30 млн рублей на свои счета. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Правила распространяются только на переводы по номеру счета через мобильные приложения или личные кабинеты банков, или по номеру своего телефона через СБП.

Поправки об отмене «платежного рабства» не распространяются, если человек совершает перевод в отделениях банков или по номеру карты.

В первом случае для кредитных организаций такие переводы более затратные. Во втором случае не всегда можно определить получателя средств.

Законопроект снизит операционные риски тех, кто раньше снимал наличные деньги вместо того, чтобы без комиссии перевести их в другой банк.

Помимо этого, банки должны бесплатно и за пять дней оповещать клиента о том, что его вклад заканчивается. Так вкладчики смогут лучше контролировать свои финансы и вовремя переоформить договор, чтобы деньги не «зависали». Это положение вступит в силу через шесть месяцев после того, как закон примут и опубликуют.

Закон о бесплатных онлайн-переводах самому себе вступит в силу через девять месяцев после публикации.