Зарплата иностранцев-ВКС облагается НДФЛ 13%, даже если они нерезиденты

Разъяснения по иностранным сотрудникам – высококвалифицированным специалистам дал Минфин в письме от 05.07.2023 № 03-15-06/62560.
Смотрите в нашей таблице, как сейчас облагается зарплата резидентов и нерезидентов в зависимости от источника выплаты дохода.
Статус физлица
Источник дохода в РФ
Источник дохода за пределами РФ
Налоговый резидент РФ
Облагается по ставке 13% и 15%
Облагается по ставке 13% и 15%
Налоговый нерезидент РФ
Облагается по ставке 30%
Не облагается
ВКС-налоговый резидент РФ
Облагается по ставке 13% и 15%
х
ВКС-налоговый нерезидент РФ
Облагается по ставке 13% и 15%
х
Но ставки 13 и 15 % для ВКС-нерезидента применяются только к доходам от трудовой деятельности. По другим доходам ставка НДФЛ будет 30%.
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