Зарплата иностранцев-ВКС облагается НДФЛ 13%, даже если они нерезиденты

Ставка НДФЛ зависит от того, является ли налогоплательщик налоговым резидентом РФ и какой источник выплаты дохода.

Разъяснения по иностранным сотрудникам – высококвалифицированным специалистам дал Минфин в письме от 05.07.2023 № 03-15-06/62560.

Смотрите в нашей таблице, как сейчас облагается зарплата резидентов и нерезидентов в зависимости от источника выплаты дохода.

Статус физлица Источник дохода в РФ Источник дохода за пределами РФ Налоговый резидент РФ Облагается по ставке 13% и 15% Облагается по ставке 13% и 15% Налоговый нерезидент РФ Облагается по ставке 30% Не облагается ВКС-налоговый резидент РФ Облагается по ставке 13% и 15% х ВКС-налоговый нерезидент РФ Облагается по ставке 13% и 15% х

Но ставки 13 и 15 % для ВКС-нерезидента применяются только к доходам от трудовой деятельности. По другим доходам ставка НДФЛ будет 30%.